Брад Пит и Инес де Рамон заживяха заедно

Връзката на Брад Пит и Инес де Рамон не само продължава, но двамата вече дори живеят заедно.

Де Рамон, която за пръв път е забелязана с Пит през ноември 2022 г., се е преместила да живее при носителя на „Оскар"“, съобщават ексклузивни източници на People, предава ladyzone.bg.

60-годишният носител на „Оскар“ и 34-годишната му приятелка, изпълнителна директорка на бранд за бижута, живеят заедно, като де Рамон се е преместила в дома на Пит. „Това е съвсем отскоро“, казва източник на де Рамон, който отбелязва, че тя не се е отказала напълно от собственото си жилище. „Тя е по-щастлива от всякога“, допълва той.

Двойката е забелязана за пръв път заедно през ноември 2022 г., а източници твърдят, че по това време те вече са излизали от няколко месеца.

Когато актьорът навърши 60 години, де Рамон се присъедини към него и приятелите му, за да отбележи празника с любимия си, въпреки че точно тогава тя е била в кратка почивка от снимки за филм.

