Коя е Анджелина Манго - новото дете чудо на италианската поп музика

Тя е млада и енергична, сърдечна и усмихната. Песните ѝ са основно динамични, в латино стил, подтикващи към танц дори и най-сдържаните хора. Гласът ѝ е силен. Заради излъчването ѝ в клиповете и на сцената често пъти е оприличавана на нешлифована версия на Лейди Гага. Това е родената през 2001 г. Анджелина Манго, която е наследила таланта на известните си родители – поп певеца Джузепе Манго, известен в музикалните среди като Пино Манго или просто като Манго, и на Лаура Бортолоти, известна с творческия псевдоним Лаура Валенте и бивша солистка на групата „Матиа Базар”.

Преди седмица Анджелина, която през април ще навърши 23 години, спечели голямата награда на 74-ото издание на фестивала в Сан Ремо. Младата дама победи в една оспорвана надпревара, в която претендентите бяха общо 30 и в която участваха такива прочути имена на италианската музика като „Рики е Повери”, Фиорела Маноя, Лоредана Берте, Франческо Ренга, НЕК, Ема, „Ил Воло” и др. В конкурсната битка Анджелина Манго беше сред представителите на най-младото поколение изпълнители.

A SOLO QUASI UN ANNO DELLA SUA CARRIERA ANGELINA MANGO VINCE IL SUO PRIMO SANREMO ALLA FACCIA DI TUTTE LE CRITICHE, A TUTTI GLI INSULTI CHE HA DOVUTO SUBIRE QUESTA RAGAZZA, RACCOMANDATA ETC ETC HA VINTO REGINA pic.twitter.com/NK1UWPcNMk

Въпреки младостта си Анджелина Манго има дълъг музикален път зад гърба си. Тя има два мини албума – „Monolocale” и „Voglia di Vivere”, издадени съответно през 2020 г. и 2023 г. и съдържащи съответно 8 и 6 парчета. Миналата година тя беше и на турне из Италия за представяне на втория си мини албум.

Анджелина е родена в Маратеа, в южната италианска област Базиликата, но е израснала в Лагонеро, също в Базиликата. Първоначално учи в природо-математическо училище, но бързо се отказва от кариера в тази област след смъртта на баща си през 2014 г. Повлияна от живота в семейство на певци и музиканти, Анджелина споделя страстта си по музиката с брат си Филипо, който е по-голям от нея с 6 години. Като дете Анджелина Манго е силно впечатлена от „Ролинг стоунс”, „Нирвана” и Арета Франклин. Но музиката ѝ, когато започва кариерата ѝ, е повлияна и от други стилове, сред които латиното, и инди попа, италианския и американския рап, ард енд би.

През 2016 г. Анджелина с майка си и брат си се преместват в Милано, където младата дама завършва училище за изкуства, създава собствена група, в която, освен че пее, свири на пиано и на китара и в която брат ѝ е барабанист. Бандата изпълнява парчета, създадени от самата Анджелина, припомня изданието „Ла Тарма”, цитирано от БТА.

През годините за Анджелина песни са създавали поп певеца Тициано Феро и рапъра Нашли. През 2022 г. младата дама попада сред младите таланти, участващи в двадесет и второто издание на музикалното риалити шоу „Амичи” по италианската телевизия „Канале чинкуе”. Програмата е възприемана в Италия като истинска музикална академия. В нея Анджелина достига до второ място и печели певческата категория на надпреварата.

На фестивала в Сан Ремо Анджелина Манго побеждава с парчето La Noia („Скука”), композирано заедно с италианската певица Мадам, участвала досега два пъти във фестивала. Парчето беше продуцирано от италианския композитор, пианист и продуцент Дардъст. За песента Анджелина Манго разказва, че тя се е зародила в резултат на размисъл за времето. „По принцип на скуката се гледа като на нещо негативно, но в действителност това е времето, което човек посвещава на себе си, което му позволява да преоткрие себе си. Измежду живот с възходи и падения и живот със скука, винаги ще избирам първия вариант, но и винаги ще си оставям време и за скуката”, споделя Анджелина Манго. В текста на парчето се говори за скуката на рутинното ежедневие, за похабените дни, които карат човек да се чувства сякаш умира вътрешно, въпреки че продължава да живее физически. На това състояние на съвремието се опитва да даде лек Анджелина Манго чрез парчето си, в което казва още, че тя се бори срещу скуката чрез композирането на песни. Противно на очакванията песента не е меланхолична балада, а е динамична и съдържа елементи на кумбия – жанр, типичен за песните, музиката и танците на Колумбия.

Ragazzi ce l’ho fatta, ce l’abbiamo fatta.



Vi ringrazio tutti per questa esperienza che non dimenticherò mai.



ANGELINA MANGO HA VINTO SANREMO.



Grazie Angelina per aver reso questo Sanremo vongoliano, grazie per tutte le emozioni. pic.twitter.com/h3rVWi1CUs