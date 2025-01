Древен СПА център: Откриха най-голямата частна баня в Помпей

Археологическият парк в Помпей обяви в петък впечатляващо откритие: при разкопки на частен дом (domus) в квартал (insula) 10 на област (Regio) IX е разкрит мащабен комплекс от термални бани. Според археолозите това е „откритие, което се случва веднъж в живота“, тъй като комплексът е едновременно най-големият и най-сложният частен спа-център, откриван някога в древния римски град, погребан под пепелта на Везувий през 79 г. сл. Хр.

Екипът съобщава, че новооткритите бани, свързани с банкетна зала, надминават по мащаби и комплексност други сходни примери от Помпей, сред които Термите в дома на Юлия Феликс, Къщата с Лабиринта и Вилата на Диомед. Според директора на разкопките, Габриел Зухтригел, археолозите са открили и богат набор от предмети, включително лични бижута, които допълват историята за лукса и престижния статут на собственика.

'Once-in-a-century' discovery is unearthed at Pompeii - and it reveals what life was like for the super-rich in the ancient Roman city https://t.co/KCmmyjFEg1 pic.twitter.com/6BaFlYo7Eb