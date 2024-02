Фестивалът "голите мъже" в Япония - застрашен от изчезване

Един от най-известните фестивали в Япония - празникът на "голите мъже", е застрашен от изчезване заради застаряването на японската нация.

Според 1000-годишната традиция в седмия ден на Новата лунна година мъже само с оскъдни препаски се обливат с ледена вода и се бият за торба с дървени фигури.

🕯️One of the three most bizarre festivals in Japan. It has a history of about 1,200 years. It has been designated by the Agency for Cultural Affairs as an intangible national cultural asset that should be documented. The festival features a group of naked men pushing each other. pic.twitter.com/EsDSMHSc0d