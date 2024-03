Наоми Кембъл излиза с 37-годишен мултимилионер от Саудитска Арабия (СНИМКА)

The Sun се позовава на свои източници, според които супермоделът Наоми Кембъл се е сближила интимно със саудитския филмов продуцент и мултимилионер Мохамед Ал Турки.



Двамата вече няколко пъти са били забелязвани заедно по време на светски събития, а последно са били видени на наградите БАФТА по-рано този месец: Според The Sun 53-годишният супермодел и 37-годишният филмов продуцент са позирали заедно пред фотографите, а след това са останали близо един до друг през цялата вечер.





Двамата се появиха за първи път заедно на събитие през 2021 г. и оттогава са излизали заедно многократно, включително на филмовия фестивал в Кан миналата година и на Седмиците на модата в Париж през 2022 и 2023 г., както и на няколко частни партита.

Naomi Campbell 'is the happiest she has ever been while spending time with Saudi Arabian multimillionaire film producer in Dubai' after pair attend slew of events together https://t.co/RZCzTwxMlb