59-годишната Моника Белучи е на корицата на арабския Vogue (СНИМКИ)

59-годишната Моника Белучи краси корицата на мартенския брой на арабския Vogue. Актрисата говори за феминизма и работата си с Тим Бъртън. Неотдавна двамата разсекретиха романтичната си връзка и започнаха да излизат заедно като двойка. За първи път тя се появи на червения килим с режисьора на филмовия фестивал в Рим през октомври миналата година.

"Толкова е вълнуващо и прекрасно да споделиш преживяването да работиш с човека, когото обичаш", каза тя за времето, прекарано на снимачната площадка с Тим Бъртън.

Моника разкри, че обича да е влюбена. "Чувствам се като истинска жена" - така тя описвайки сегашното си състояние.

В момента актрисата се снима за телевизионен сериал във Франция и току-що е приключила работата си по филм с иранската режисьорка Марджан Сатрапи.

"Когато снимам филм, съм ужасно нервна, особено през първите няколко дни. Киното е съвсем различно преживяване", казва актрисата. Последните три години от живота си тя посвещава на театъра, като обикаля Европа с моноспектакъла на Мария Калас "Писма и мемоари".

Белучи говори и за силните жени във филмовата индустрия: "Нещата се променят, защото жените днес говорят открито. Те вече не се страхуват да говорят. Изабел Юпер, Шарлот Рамплинг, Фани Ардан... това са жени, които все още играят главни роли. Това доказва, че светът се е променил. Някога на жените след 40 години не се даваха възможности за работа - въпреки че са невероятно талантливи".

В интервюто Белучи споделя тайните на младостта си. Актрисата описва себе си като "много женствена", но признава, че не държи на красотата. Тя прави пилатес и се храни правилно. "Не съм обсебена от нищо. Харесва ми да живея пълноценно", разкрива Моника.

Преди четири години Белучи скъса с френския художник Никола Льофевр, а преди това в продължение на 17 години имаше връзка с актьора Венсан Касел, от когото има две дъщери. Двамата се разделиха през 2013 г., припомня БГНЕС.

Тим Бъртън се разведе с актрисата Хелена Бонъм Картър през 2014 г. след 13-годишен брак, те имат две общи деца.

