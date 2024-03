Арестуваха актрисата от "Еуфория" Хънтър Шейфър

Звездата от сериала "Еуфория" Хънтър Шейфър се оказа една от десетките протестиращи, които са били задържани на пропалестинска демонстрация в Манхатън, съобщават световните осведомителни агенции.

25-годишната актриса е била част от група от над 100 демонстранти, които в началото на седмицата са изпълнили фоайето на небостъргача "Рокфелер плаза", за да призоват за прекратяване на военните действия между Израел и Газа. Протестът се е провел по време на участието на президента Джо Байдън във вечерното ток шоу "Late Night with Seth Meyers".

🚨🇵🇸 Hunter Schafer was one of the 50 people arrested for protesting in support of Palestine with the Jewish Voice For Peace organization in New York.



The group took over the 30 Rockefeller Center to disrupt President’s Biden appearance on The Late Night Show with Seth Meyers. pic.twitter.com/yMkMkxZ2j3