Арестуваха сина на норвежката принцеса за изнасилване

Полицията съобщи, че е арестувала сина на норвежката престолонаследничка Мете-Марит по подозрение в изнасилване.

Роденият от връзка преди брака на майка му с Хаакон през 2001 г. престолонаследник на норвежкия престол, 27-годишният Мариус Борг Хойби, е бил арестуван на 18 ноември, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Той е заподозрян, че е имал „сексуален контакт с лице, което е било в безсъзнание или по друг начин не е било в състояние да се противопостави на акта“, се казва в изявление на полицията.

„Това, което полицията може да каже за изнасилването, е, че то се отнася до сексуален акт без полов акт. Твърди се, че жертвата не е била в състояние да се съпротивлява на акта“, заявиха от полицията.

#BREAKING Norwegian police said Tuesday that Marius Borg Hoiby, the 27-year-old son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit, has been arrested on suspicion of rape pic.twitter.com/JYBb495g3i