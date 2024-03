Ел Макферсън се завърна на модния подиум след 14 години отсъствие

Австралийският супермодел Ел Макферсън се завърна на модния подиум след 14 години на Фестивала на модата в Мелбърн.



Тя дефилира на откриването на серията премиум подиуми на събитието, което се проведе в Кралската изложбена сграда. В двете модни ревюта на вечерта участваха марки като Aje, Ngali, Oroton, Anna Quan и Bianca Spender.

