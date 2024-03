Крис Мартин и Дакота Джонсън се сгодиха след шест годишна връзка

Крис Мартин и Дакота Джонсън направиха нова голяма крачка във връзката си.

Според информацията, музикантът и актрисата са “сгодени”.

47-годишният Мартин е предложил брак на 34-годишната Дакота “преди известно време”, с пълната подкрепа и благословия на бившата си съпруга Гуинет Полтроу и децата им Епъл и Моузес.

Chris Martin and Dakota Johnson 'secretly engaged' and they have ex Gwyneth's blessing https://t.co/m5CAbGSGci pic.twitter.com/figZE9Txk9

Те започнаха връзката си преди шест години, но пазеха подробностите от личния си живот в пълна тайна.

„Двойката наскоро се сгоди и пазеше новината в тайна, но сега те открито говорят за годежа в своите среди“, казва източник пред Mirror. Според него годежът е бил неизбежна стъпка, тъй като звездите са влюбени един в друг от първия ден.

Той добави, че Мартин и Дакота “не бързат да планират сватбата” и “просто се наслаждават на това да направят връзката си официална.”

Chris Martin and Dakota Johnson are 'engaged'! The Coldplay singer is 'set to wed' the actress and has Gwyneth Paltrow's blessing https://t.co/9kOunu25CI