Защо Сет Роугън и жена му не искат да имат деца

Сет Роугън и жена му категорично не искат да имат деца. Известните личности по-често говорят за точно обратното – колко много искат да създадат семейство и как мечтаят да напълнят домовете си с детски смях, пише NOVA.

Seth Rogen says he doesn’t want kids because “parenting does not sound fun” and “there’s enough kids out there.”



You know where I stand…

What are your thoughts on this? 🤔 pic.twitter.com/54wimkhpZA