Домът на Фреди Меркюри в Лондон се продава за 30 млн. лири

Къщата, в която певецът Фреди Меркюри изживя последните десет години от живота си, се продава, съобщи АП, цитирана от БТА.

"Гардън лодж" - къщата в неоджорджиански стил в Кенсингтън, се продава от консултантската компания Knight Frank, на цена над 30 млн. британски лири.

Меркюри, който беше вокалист на групата "Куин", купува имота през 1980 г. Това е годината, в която излиза албумът The Game. От него са хитовете Another One Bites the Dust и Crazy Little Thing Called Love, оглавили музикалните класации.

Според биографичната книга "Меркюри: Една интимна биография на Фреди Меркюри" (Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury) певецът плаща в брой за покупката на къщата, чиято цена тогава е била над 500 000 британски лири. "Видях къщата и се влюбих в нея. След половин час беше моя", е казал фронтменът на "Куин", цитиран в книгата.

Меркюри прави мащабен ремонт на имота и го обзавежда с ценни произведения на изкуството. Сред притежанията на певеца е имало картини на Пикасо, Дали, Матис.

The mansion that was Freddie Mercury's sanctuary in London and where he lived the final decade of his life is on sale for the first time in nearly 45 years. https://t.co/b7JYNXW2Z2 — The Seattle Times (@seattletimes) March 18, 2024

"Харесва ми да бъде обграден от изумителни неща. Искам да живея по викториански, сред ексклузивни притежания", е казвал още певецът според биографичната книга.

Фреди Меркюри умира в тази къща през 1991 г. от пневмония вследствие на СПИН. Тогава той е на 45 години. Къщата, която има осем спални, и всичко в нея е завещано на неговата близка приятелка и бивша годеница Мери Остин, която известно време живее в къщата. През изтеклите години Остин е продала колекциите от сценични костюми, произведения на изкуството, текстове на песни. През миналия месец бе обявена и продажбата на къщата.

'I WANT IT ALL': Why Queen frontman Freddie Mercury's London home is on the market for the first time in decades.https://t.co/E0StaczqJD pic.twitter.com/mTg1vnbOJg — Fox News (@FoxNews) March 16, 2024

Този дом беше е безценна кутия със спомени, защото във всяка стая имаше любов и топлина, каза Остин в изявление. "За мен беше истинска радост да живея тук и да имам своите прекрасни спомени. Сега къщата е празна. Откакто аз и Фреди минахме през зелената врата, това беше място на покой, истински дом на артист. Сега е време да поверя къщата на следващия ѝ собственик."

Легендарната градинска порта на имота е изписана с графити и обяснения в любов от феновете. Тази порта е сред 59-те най-ценни притежания на Меркюри, които бяха продадени на обща цена от 12,2 млн. британски лири през септември. Портата беше продадена за сумата от 412 750 британски лири.