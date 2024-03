Софи Търнър възобновява делото по развода с Джо Джонас, децата им се оказаха проблем

Софи Търнър е подала документи, с които иска от съдията да възобнови бракоразводното дело между нея и Джо Джонас, след като опитите за уреждане на попечителството над децата и имуществото им са се провалили.

Съдебните документи в Маями, подадени от звездата от “Игра на тронове”, гласят “че отлагането е приключило и това дело трябва да бъде активирано отново”, предава PageSix.com.

34-годишният Джонас подаде молба за развод с 28-годишната Търнър в Маями през септември 2023 г. след четиригодишен брак, твърдейки, че “бракът между страните е безвъзвратно разрушен“.

Раздялата бързо става ожесточена, тъй като актрисата заведе контрадело срещу изпълнителя във Федералния съд на Ню Йорк, твърдейки, че той е отвлякъл момичетата им, като е задържал паспортите им.

“Това е злощастно юридическо несъгласие за един брак, който за съжаление приключва”, заяви тогава представител на Джонас, като допълва: “Когато се използва език като "отвличане", той в най-добрия случай е подвеждащ, а в най-лошия - сериозна злоупотреба с правната система."

Търнър и членът на групата Jonas Brothers в крайна сметка стигнаха до временно споразумение за попечителство над децата през есента, в резултат на което двете им дъщери, Уила, на 3 години, и Делфин, на 21 месеца, бяха разкарвани напред-назад между Обединеното кралство и САЩ за известно време.

“След продуктивна и успешна комуникация се договорихме, че децата ще прекарват времето си поравно в любящи домове както в САЩ, така и във Великобритания. Очакваме с нетърпение да бъдем чудесни съвместни родители", заяви бившата двойка в съвместно изявление през октомври.

Софи Търнър в крайна сметка оттегли обвиненията в отвличане през януари, след като американският съдия одобри отхвърлянето на исковата молба, след като и двете звезди подписаха план за съгласие, който наскоро беше одобрен и от британски съдия.

Както Софи, така и Джо Джонас са продължили напред в романтичен план, като британската актриса се среща с аристократа Перегрин Пиърсън, а музикантът започна наскоро романс с модела Сторми Бри.

