Machine Gun Kelly и Меган Фокс прекратиха годежа си и живеят разделени (ВИДЕО)

Меган Фокс и Machine Gun Kelly живеят отделно, след като актрисата потвърди в сряда, че са прекратили годежа си.

Според Us Weekly звездата от "Трансформърс" живее в Малибу, Калифорния, докато Кели, чието истинско име е Колсън Бейкър, остава в имението им в Енсино, докато все пак работят по своя “бурен” романс.

“Те направиха тази уговорка, за да си дадат малко пространство един на друг, докато все още са заедно,” заяви близък на двойката пред изданието. “Това е труден момент за тях, но ситуацията се променя всеки ден."

Източникът също така твърди, че 37-годишната Фокс е помолила приятелите си да “я запознаят” с други хора.

Въпреки съобщенията за нейния интерес към новия запознанства, източникът твърди, че близките им приятели не смятат, че те скоро ще скъсат официално. “Приятелите им не ги виждат “да прекратят напълно връзката си, тъй като те наистина променят мнението си всеки ден“, обяснява още приближения.

Вътрешният източник твърди още, че Фокс “трудно се доверява” на 33-годишния Машин Гън Кели, но “знае, че това се дължи на нейната собствена несигурност”, която подхранва липсата на доверие.

Втори източник обаче обрисува по-неспокойна картина на двойката, твърдейки пред Us Weekly, че те “не могат да спрат да се карат.” “Меган и MGK имат много токсична връзка, любовта им буквално ги разболява”, допълва той.

Меган Фокс и Машин Гън Кели, които се срещат от 2020 г. и се сгодиха през 2022 г., преживяха няколко драматични възходи и падения по време на съвместния си живот, като за първи път предизвикаха слухове за раздяла през февруари 2023 г., след като Фокс изтри повечето си снимки с изпълнителя. Тя също така сподели текст на песен за “нечестността”.

По това време тя е била видяна и без годежния си пръстен, след като бе съобщено, че те са претърпели един от най-сериозните си скандали до този момент. През февруари 2023 г. се съобщава също, че двойката търси “професионална помощ” за проблемите си, а през март 2023 г. - че е спряла планирането на сватбата си.

Звездата от “Тялото на Дженифър” потвърди в подкаста “Call Her Daddy” в сряда, че съобщенията за това, че тя и Кели са отменили годежа си, са истина. Въпреки че отказа да коментира повече за това къде се намират в момента като двойка, тя заяви, че винаги ще имат специална връзка.

“Това, което мога да кажа, е, че той е това, което аз “наричам ‘моята ‘душа близнак, ’и винаги ще има връзка с него, независимо от всичко”, отбеляза тя. “Не мога да кажа какъв ще бъде капацитетът, но винаги ще бъда свързана с него по някакъв начин. Отвъд това не съм склонна да обяснявам."

