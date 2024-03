Цецо Елвиса и лайв бенд представят за първи път в България бутиковото винтидж шоу: „Viva Las Vegas “

На 11.05.2024 г. в емблематичния Sofia Live Club Цецо Елвиса и бенд ще ви припомнят неостаряващия вайб на рок енд рола и класическите евъргрийни в бутиковия винтидж проект “Viva Las Vegas”. Чуйте най-доброто от хитовете на великите Елвис, Том Джоунс, Синатра, Хъмпърдинг, Рой Орбисън, Бийтълс и, разбира се, накъде без намигване към българските вечно зелени парчета. Едно сензационно шоу, издържано в стила на 60-те и 70- те, което ще ви остави без дъх!

Цецо Елвиса и неговите талантливи музиканти ще ви направят част от неповторимо музикално преживяване в ритъма на рок енд роли като ,,Jailhouse rock“ и ‘’Blue suede shoes’’, до незабравимите балади ‘’Love me tender’’ ,‘’Green grass of home’’, ,,My way’’,,Hey Jude“,както и още много от най-любимите хитове на най-легендарните изпълнители от 60 – те и 70 – те години.

Цецо Елвиса (Цветелин Атанасов) е единственият българин, спечелил признание за най-добър двойник на Елвис в света на конкурс в Грейсланд, Тенеси , през 1993 г. Почетен гражданин е на родното място на Елвис - Тупело Мисисипи и личен познат със цялото семейство на Краля – Присила, Лиса Мари, та дори и самия Майкъл Джексън, който за кратко е женен за дъщерята на Елвис. Лично президентът на САЩ Бил Клинтън му изпраща поздравителен адрес от Белия дом за това, че поддържа легендата за Краля на рока жива. През 2000 г . най-тиражният вестник във Флорида – “Miami Herald”, излиза с челна страница, посветена на българския Елвис, със заглавието: „Българин поддържа легендата за Елвис жива“.

Най-големият увеселителен парк в Европа – „Европа Парк“ в Германия кани Цецо три поредни сезона да изнася собствено шоу пред хилядите посетители на парка, като за хореограф на шоуто е поканен един от хореографите на „Мулен Руж“. Популярният немски канал „Arte” излъчва документален филм за Цецо Елвиса . Два документални епизода са заснети и излъчени за Българския Елвис и по най-популярния в Обединеното кралство ŵ канал - Channel 4.

Не пропускайте за първи път пред българска публика ЦЕЦО ЕЛВИСА с лайв бенд и уникалното бутиково винтидж шоу „Viva Las Vegas”.

Билети в мрежата на eventim.bg:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/viva-las-vegas-sofiya-sofia-live-club-635534/event.html

И grabo.bg:

https://grabo.bg/deal/id:0m7qq?temporary_access&utm_source=viber&vbrclid=1336919