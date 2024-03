Facebook връща "сръчкването" (Poke) и очевидно поколението Z го харесва. Технически Poke никога не е напускал платформата напълно; той просто е бил скрит дълбоко, дълбоко, дълбоко в куп настройки, за които са ви нужни каска и сателитен телефон. (Или трябва да напишете "Poke" в лентата за търсене на Facebook или по някакъв начин да знаете точния URL адрес на страницата Poke), пише Business Insider.



Meta заяви, че в началото на 2024 г. е направила промяна в дизайна, която е направила бутона Poke малко по-видим. Новият дизайн извежда бутона на повърхността заедно с всяко име, което потребителят търси. Това насърчава хората действително да използват бутона.

Facebook is bringing back the “poke” feature - and it’ll be significantly more prominent. The “poke” button will now be beside any name that a user searches.



