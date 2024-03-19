Зукърбърг предупреди да не правим скрийншотове на чатове в Messenger

Адвокатите на Доналд Тръмп: Клиентът ни не може да изплати 464 милиона по делото за измама

Адвокатите на Доналд Тръмп заявиха, че намирането на гаранция за покриване на присъдата от 464 милиона долара по делото му за измама в Ню Йорк е " ...