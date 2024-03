Хю Грант обмислял политическа кариера

Британският актьор Хю Грант призна, че искал да започне кариера в политиката. Но впоследствие е преосмислил това поради злоупотребите, на които са подложени политиците.



Пред Entertainment Weekly той разказа за ролята си в политическия сатиричен минисериал "The Regime" и сподели, че е обмислял кариера в политиката. "Минавало ми е през ума. Но това, което виждам е, че е почти невъзможно да се направи нещо. Просто е невъзможно", посочи Грант.

