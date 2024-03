Арнолд Шварценегер сподели СНИМКА с пейсмейкъра и разкри дали ще може да продължи кариерата си

Арнолд Шварценегер сподели в четвъртък снимка с пейсмейкъра в Инстаграм.

Изразявайки благодарност за подкрепата на феновете, той написа под снимката: "Благодаря ви! Получих толкова много мили съобщения от цял свят.

Шварценегер увери феновете, че устройството с батерия, което се използва за регулиране на нередовен сърдечен ритъм, няма да попречи на предстоящия сезон на FUBAR по Netflix.

"Много хора ме попитаха дали пейсмейкърът ми ще създаде някакви проблеми с втория сезон на FUBAR. Абсолютно не," пише той.

Публикацията на Шварценегер идва, след като наскоро той разкри, че е претърпял операция за поставяне на пейсмейкър.

Той сподели в своя подкаст Arnold's Pump Club че процедурата е последвала три операции на сърцето.

“Миналия понеделник ми беше направена операция, за да се превърна в истинска машина: Имам пейсмейкър”, сподели той.

“Преди всичко искам да знаете, че се справям чудесно! Направих си операцията в понеделник, а в петък вече бях на голямо екологично събитие с моята приятелка и колежка Джейн Фонда”, продължи той. “Никой никога не би си помислил, че съм започнал седмицата с операция.”

“Искам да благодаря на целия си екип в клиниката в Кливланд. Всички лекари и медицински сестри се грижеха невероятно за мен и направиха операцията възможно най-безболезнена,” добави той.

