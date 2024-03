Звездна експлозия ще доведе до изгряването на ярка „нова звезда“ за няколко нощи (ВИДЕО)

Небесен танц между две звезди, отдалечени на около 3000 светлинни години, ще доведе до толкова ярка експлозия, че ще може да се наблюдава с просто око в продължение на няколко дни, твърдят астрономи, цитирани от Пи Ей мидия /ДПА.

Експлозията на звезда от съзвездието Северна корона (Coronae Borealis), каквато може да се наблюдава веднъж в живота, ще ѝ придаде вид на нова звезда, която за кратко ще блести ярко на нощното небе, преди да избледнее отново за още 80 години.

Д-р Даниел Браун, доцент по астрономия в Университета Нотингам Трент, обясни, че този тип небесни явления се наричат „нова“ - преходно астрономическо събитие, което води до внезапната поява на ярка, привидно „нова“ звезда, която впоследствие бавно избледнява в течение на няколко седмици или месеца.

A star system located 3,000 light-years away from Earth is predicted to become visible to the unaided eye soon! T Coronae Borealis last exploded in 1946, making this a once-in-a-lifetime experience. Astronomers believe it will do so again between now and… pic.twitter.com/DY1FiqNNUL