Бионсе е първата чернокожа певица, оглавила с кънтри албум британската класация

Бионсе стана първата чернокожа певица, оглавила с кънтри албум британската класация, както и първата, която по същото време е начело и на класацията на сингли с кънтри песен, съобщи официалната компания, която следи за продажбите и съставя чартовете, предаде БТА.

От Cowboy Carter - осмият солов албум на суперзвездата, са продадени за седмица 40 000 единици, а Texas Hold 'Em се завърна на първо място в класацията на синглите за пета непоследователна седмица. Това е и най-стриймваната песен във Великобритания през седмицата (5,5 милиона стриймвания).

Beyoncé becomes the first Black woman in HISTORY to score a #1 album on Billboard’s Top Country Albums chart. pic.twitter.com/JUMyZkeM3t