Продължение за Джон Сноу от „Игра на тронове“ няма да има

Актьорът Кит Харингтън, който изпълнява ролята на Джон Сноу в поредицата „Игра на тронове“, каза, че продължение на сериала няма да има, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. То трябваше да е посветено именно на неговия герой.

„В момента няма планове за това. Нищо не е обсъждано в близко бъдеще“, каза Харингтън в интервю за Асошиейтед прес, докато промотираше новия си криминален филм „Кръв за прах“ (Blood for Dust).

Kit Harington says his "Game of Thrones" spinoff about Jon Snow is "off the table" for now and no longer in active development: "We all couldn’t find the right story to tell that we were all excited about enough." https://t.co/lvRcLQ2epD