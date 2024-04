"Бриджит Джоунс" се завръща с Рене Зелуегър и Хю Грант

Четвъртата част от романтичната сага за хаотичната и във вечни любовни терзания Бриджит Джоунс ще бъде озаглавена "Бриджит Джоунс: Лудата по момчето", в която Рене Зелуегър се завръща като остроумната самотница, която отново ще се събере с героя на Хю Грант в ролята на любовника ѝ Даниел Клийвър.

Ема Томпсън, която изигра доктор Ролингс в "Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта" от 2016 г. също се завръща. Към екипа се включват още Чиуетел Еджиофор и звездата от "Белият лотос" Лео Удол, предава dir.bg.

Въпреки че за радост на зрителите Рене и Хю отново ще се съберат на големия екран, нещата невинаги са били перфектни помежду им.

Грант имал известни притеснения относно това американка да изиграе емблематичната Бриджит. Говорейки в документален филм от 2020 г. за филмите, той казва: "Имаше голям скандал защо не е избрана британска актриса? Не познавах Рене Зелуегър и смятах, че жена от Тексас да играе британска героиня, няма как да се получи."

Той напълно откровено разказва за онези дни, че първият опит на блондинката да говори с британски акцент "прозвуча като принцеса Маргарет". Само седмица по-късно обаче, Рене вече се справяла страхотно с говора и с изграждането на образа.

Въпреки по-трудното начало, много скоро двамата стават добри приятели. "Обичам Рене. Тя е една от малкото актриси, с които не съм се карал. И се разбираме много добре. Все още си разменяме дълги имейли. Специално нейните, поне 70 страници всеки, съдържа интересни неща, но са доста трудни за дешифриране. Тя е наистина гений. Видяхте ли я като Джуди Гарланд?", пита актьорът.

Не всички обаче са ентусиазирани от излизането на новата лента за Бриджит Джоунс. Част от феновете обявиха бойкот, тъй като стана ясно, че в него няма да участва любимият им Марк Дарси. Поне засега името на актьора Колин Фърт, който е в образа на адвокатът Дарси, не се появява в актьорския състав на новия филм.

Отправяйки се към X, феновете споделиха: "Бриджит Джоунс 4 без Колин Фърт...не, благодаря. Той е единствената причина, поради която гледах и харесах последните 3 филма, много го харесвам."; "Разочарованието, което изпитвам от това, че Колин Фърт не се появява в следващата Бриджит Джоунс, е... огромно."

