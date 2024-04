Леонардо ди Каприо ще играе Франк Синатра в нов филм на Скорсезе

Леонардо ди Каприо грабва микрофона и влиза в ролята на легендарния певец Франк Синатра.

Разбира се няма кой друг да го режисира освен Мартин Скорсезе, който е решил да възобнови биографичния си филм.

Според Variety Скорсезе планира да започне снимките веднага след приключване на снимките на филма му за Исус, адаптиран по книга на японския писател Шусаку Ендо, пише "Телеграф".

Martin Scorsese is eyeing a Frank Sinatra biopic starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence.



He already tried to make one a decade ago but clashed with Sinatra's family, once saying: “Certain things are very difficult for a family, and I totally understand. But if they… pic.twitter.com/TBQyVm4l9A