Лейди Гага се замеси в секс скандал

Певицата Лейди Гага се оказа подложена на жестоки критики и натиск да отмени плановете си да бъде домакин на моминското парти на сестра си в The Box на фона на дело за сексуален тормоз срещу клуба, пише Page Six.

Скандалният и дързък нощен клуб The Box — който е също толкова добре известен със своите скандални сценични представления, е съден от бивш служител, който твърди в съдебни документи от 2022 г., че мениджърите „нареждали и принуждавали жени сервитьорки, изпълнители и служители да се обличат провокативно и да пътуват из Ню Йорк, за да привлекат клиенти в заведението, където ще бъдат обслужвани със сексуални актове, наркотици и алкохол“.

According to @PageSix, Lady Gaga is planning a bachelorette party at 'The Box' nightclub in NYC for her sister Natali next week, but some insiders are apparently urging her to cancel it due to the club being accused in a lawsuit. 👀



Are we about to get new NYC candids next week? pic.twitter.com/DblFqie95Q