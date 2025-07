Сестрата на Тимоти Шаламе ще участва в „Дяволът носи Прада 2"

След години на спекулации, молби от феновете и надежди за продължение, една от най-иконичните модни ленти на всички времена – „Дяволът носи Прада“ – официално ще има втори филм. Новият проект, подкрепен от 20th Century Studios (част от Disney), вече е в продукция, а премиерната му дата по американските кината е насрочена за 1 май 2026 г.

Култовият филм от 2006 г. се превърна в еталон за амбициозните жени по света, вдъхновяващ поколения със своя остроумен сценарий, силни женски персонажи и моден блясък. Новото заглавие обещава не само завръщането на оригиналните звезди, но и вълнуващи нови лица в актьорския състав.

За радост на верните фенове, Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи ще се превъплътят отново в обичаните си роли. Иконичната редакторка Миранда Прийстли (в изпълнение на Стрийп) и нейната вечна асистентка Андреа Сакс (Хатауей) отново ще се срещнат на модния фронт – този път в нова епоха и с нови предизвикателства.

Към звездната трупа се присъединяват Луси Лиу, Джъстин Теру, B.J. Новак и Полин Шаламе – по-голямата сестра на Тимъти Шаламе. Полин направи своя кино дебют в комедията на Джъд Апатоу The King of Staten Island(2020), а по-късно спечели признание с участието си в хитовия сериал на HBO Max The Sex Lives of College Girls(2021).

