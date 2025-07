Лейди Гага падна по дупе сред публиката по време на концерт (ВИДЕО)

Лейди Гага остана вярна на репутацията си на абсолютен професионалист по време на първите концерти от новото си турне The Mayhem Ball в Лас Вегас. По време на изпълнение на “Vanish Into You” на 18 юли певицата изгуби равновесие, подхлъзна се и падна сред публиката, като инцидентът бе запечатан от присъстващи фенове и бързо обиколи социалните мрежи.

Любопитен момент бе, че секунди преди това член на снимачния ѝ екип също се подхлъзна, докато документираше шоуто. Въпреки това, Гага се изправи светкавично и продължи изпълнението без никакви паузи, демонстрирайки завиден професионализъм и сценична устойчивост, които ѝ спечелиха бурни аплодисменти от зрителите.

Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too😫 #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl