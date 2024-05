Пътничка в самолет засне мистериозен обект в небето (ВИДЕО)

Жена съобщи, че е забелязала „летящ цилиндър“ над Ню Йорк, както си е седяла на мястото до прозореца в самолета, в който е била. Без да се поколебае, тя извадила телефона и направила няколко кадъра на необичайния обект, след което споделила снимките в социалните мрежи.

Много от потребителите в интернет веднага споделиха, че това е извънземен кораб, но самата жена признава, че няма никакво представа какво точно е било.

В ефира на NewsNation тя разказа, че щом направила снимките, ги изпратила по електронната поща до Федералната администрация по въздухоплаване, изразявайки опасения, че обектът би могъл да застраши безопасността на полета. Не получила обаче никакъв отговор, а по-късно ѝ обяснили, че съобщението ѝ изобщо не стигнало до тях, пише novini.bg.

Caught on camera: Possible UFO

reported over New York's LaGuardia Airporthttps://t.co/kdtcTvF9Pn pic.twitter.com/F7AbhtTpDu