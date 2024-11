Пентагонът разкри една от най-известните си НЛО мистерии (ВИДЕО)

През 2016 г. видеозапис от изтребител на американския кораб "Теодор Рузвелт", показващ бързо движещ се обект над водата, предизвика сензация. Известен като видеото „GOFAST“, този материал беше обект на спекулации и предположения за извънземни технологии. Сега, години по-късно, мистерията е официално разрешена от Министерството на отбраната на САЩ.

Д-р Джон Кослоски, директор на Службата за разрешаване на аномалии във всички области (AARO), заяви пред Конгреса, че обектът не е необичаен и не се е движел толкова близо до водната повърхност, както изглежда във видеото. Вместо това, той е бил на височина от 13 000 фута над морето (приблизително 4000 метра).

Според д-р Кослоски феноменът се дължи на оптичен ефект, известен като паралакс, който създава илюзията за по-бързо и по-ниско движение. „Чрез геопространствен анализ и тригонометрия установихме с голяма увереност, че обектът не е близо до водата,“ обясни Кослоски. На уебсайта на AARO са публикувани подробности за анализа на този визуален ефект.

Обектът се е движел по права траектория с леко забавяне към края на видеото, а скоростта и височината му не са показателни за извънземна технология.

