13-метров мъртъв кит се заклещи на носа на круизен кораб в Ню Йорк

Круизен кораб навлезе в пристанището на Ню Йорк с 13-метров мъртъв, заклещен кит на носа му, съобщиха американските морски власти, цитирани от АП и Ройтерс.

Китът, идентифициран като застрашен от изчезване вид сейвал, е бил заклещен на носа на кораба, когато той е пристигнал в пристанището на Бруклин, Ню Йорк, в събота. Това съобщи говорителят на Националното управление на САЩ за океански и атмосферни изследвания и рибарство Андреа Гомес.

Говорител на корабната компания-собственик „Ем Ес Си Крузис“ заяви, че китът е бил заклещен пред кораба „Меравиля“, който е акостирал в Бруклин, преди да отплава към пристанища в Нова Англия и Канада.

„Незабавно уведомихме съответните органи, които в момента извършват преглед на кита“, се казва в изявление на представители на круизната линия.

„Дълбоко сме натъжени от загубата на всякакви морски обитатели“, заявиха служителите и добавиха, че базираната в Женева круизна компания спазва всички разпоредби, предназначени за защита на китовете, като например променя маршрутите в определени региони, за да избегне удари с животните.

Мъртвият кит е преместен в Санди Хук, Ню Джърси, и изтеглен на буксир до брега, за да се осигури достъп до нужното оборудване и да се извърши некропсия (аутопсия на животното), каза Гомес. Тя беше извършена във вторник, поясни служителката.

