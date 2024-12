Тейлър Суифт стана най-награждавания артист на „Билборд“ на рождения си ден

Американската попзвезда Тейлър Суифт спечели 10 награди, включително за най-добър изпълнител и най-добър албум в класацията на „Билборд 200“ за The Tortured Poets Department, с което общият брой на отличията ѝ музикалните награди на „Библборд“ достигна 49, предаде Асошиейтед прес.

Тя каза, че влизането ѝ в историята като най-награждавания изпълнител на музикалните награди на „Билборд“ е най-хубавият подарък за рождения ѝ ден, който е днес.

Тейлър Суифт е една от най-продаваните певици в света, най-печелившата концертна изпълнителка, първата милиардерка с основен доход от музика и най-богатата жена музикант в света. Включена е в списъците на най-великите изпълнители на всички времена на издания като „Ролинг Стоун“, „Билборд“ и „Форбс“, а през 2023 година е обявена за личност на годината на списание „Тайм“. Нейните отличия включват 14 награди „Грами“, 40 спечелени статуетки на Американските музикални награди, 49 музикални награди на „Билборд“, 30 видеомузикални награди на MTV и 25 Музикални награди на iHeartRadio. Общо е удостоена с 705 награди, а е номинирана 1302 пъти. Тя е и виден защитник на правата на артистите и на жените, пише БТА.

Тейлър Алисън Суифт е родена на 13 декември 1989 г. в Рединг, Пенсилвания. Тя е кръстена на американския певец и автор на песни Джеймс Тейлър, който е един от любимите изпълнители на родителите ѝ. Баща ѝ, Скот Суифт, и майка ѝ Андреа Суифт, забелязват таланта ѝ и я насърчават да следва страстта си към музиката. Суифт израства в малко градче и проявява интерес към писането и изпълнението на песни още от дете, вдъхновена от кънтри музиката на Шаная Туейн.

На 14 години Суифт се премества с родителите си в Нашвил, за да преследва кариера в музикалната индустрия. Там тя подписва договор със Sony/ATV Music Publishing, което я прави най-младата авторка на песни, работила с компанията. През 2006 г. издава дебютния си албум, наречен Taylor Swift, който постига огромен успех.

Вторият албум на Суифт, Fearless, е издаден на 11 ноември 2008 г. През 2008 г. и 2009 г. са издадени пет сингъла, като водещият Love Story достига до номер 4 в класацията „Билборд 100“. Втората песен, You Belong With Me, достига второ място в САЩ. Албумът дебютира под номер едно в класацията на „Билборд 200“ и е най-продаваният за 2009 г. в САЩ.

Следва Fearless Tour, първото концертно турне на Тейлър Суифт, което събира над 63 милиона щатски долара. През 2009 г. и 2010 г. Суифт печели множество отличия с албума си, включително и първата си статуетка за албум на годината на 52-рите награди „Грами“. През 2009 г. тя е обявена и за „Изпълнител на годината“ от „Билборд“.

Третият студиен албум на Тейлър Суифт, Speak Now, е написан изцяло самостоятелно. Албумът се различава от предишния ѝ албум Fearless и предоставя по-дълбок, интроспективен поглед върху човешките взаимоотношенията и медийната критика.

Red е четвъртият студиен албум на американската певица, издаден на 22 октомври 2012 г. от Big Machine Records. Суифт определя Red като албум за раздяла, който изобразява сложните и противоречиви чувства, произтичащи от изгубената любов.

Критиката около Red повлиява на Суифт да се откаже от кънтри идентичността си през следващите години. В ретроспективен план критиците разглеждат музикалната продукция като определяща кариерата творба, която показва развитото песенно майсторство на попзвездата и е преходен албум, свързващ кънтри корените ѝ с мейнстрийм поп. Много издания го нареждат сред най-добрите албуми на десетилетието от 2010 г., а „Ролинг Стоун“ го поставя под номер 99 в класация за 2023 г. „500-те най-велики албума на всички времена“.

Любовният живот на Суифт е много динамичен и рефлектира върху нейното творчество. Тя често е осъждана затова, че излиза с много знаменитости като Джо Джонас, Тейлър Лаутнър, Хари Стайлс, Калвин Харис, Том Хидълстън, Матю Хийли, и впоследствие пише песни за тях. Въпреки това музикалните критици отбелязват, че именно тази емоционалност и искреност в песните на Суифт резонира с живота на милиони хора по света, които се превръщат в нейни фенове.

След като през по-голямата част от 2016 г. Суифт изчезна от публичното пространство, тя прави едно от най-успешните завръщания в историята с шестия си студиен албум Reputation. Песента Look What You Made Me Do е водещ сингъл на албума, а музикалният клип към него прави рекорд за най-много гледания през първите 24 часа от пускането му.

През май 2022 г. попзвездата се дипломира и приема почетна докторска степен в специалността „Изящни изкуства“ от Нюйоркския университет.

Тейлър Суифт е любителка на котки и има три. Тя осиновява първата си шотландска котка Мередит Грей през 2011 г. и я кръщава на героинята на Елън Помпео от сериала „Анатомията на Грей“. Няколко години по-късно Мередит се сдобива със сестра - друг шотландски фолд на име Оливия Бенсън. Третият котарак на Суифт се присъединява през 2019 г., с името Бенджамин Бътън. Той позира заедно със своята стопанка в списание „Тайм“.

На 30 юни 2019 г. Тейлър Суифт влиза в спор с бившия си звукозаписен лейбъл Big Machine Records, неговия основател Скот Борчета и новия му собственик Скутър Браун за собствеността върху първите ѝ шест студийни албума. В крайна сметка попзвездата записва отново няколко от албумите и ги издава между 2021 и 2023 г. като Fearless (Taylor's Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version) и 1989 (Taylor's Version). Спорът привлече широко медийно отразяване и провокира дебати и дискусии относно авторските права в развлекателната индустрия.

С годините Тейлър се утвърждава като една от най-успешните изпълнителки в историята. Тя преминава от кънтри музика към поп, инди и алтернативни стилове, създавайки хитове, които резонират с милиони хора по света. Известна е с това, че вгражда скрити послания в текстовете на песните си. Например, в първите си албуми тя използва заглавни букви в текстовете, за да създава тайни изречения, които разкриват допълнителни детайли за песните. Това се превръща в запазена марка на нейната креативност.

Постиженията на Суифт като артист, в културно и икономическо отношение, са толкова многобройни, че изброяването им изглежда почти невъзможно. Като попзвезда тя стои редом до Елвис Пресли, Майкъл Джексън и Мадона, като автор на песни е сравнявана с Боб Дилън, Пол Маккартни и Джони Мичъл. Като бизнес дама е изградила империя, чиято стойност според някои оценки надхвърля 1 милиард долара. Като знаменитост, която е жена, е внимателно наблюдавана за всичко, което прави - от това с кого се среща до какво се облича.

През февруари тази година Тейлър Суифт спечели награда „Грами“ за албум на годината за Midnights, с което подобри досегашния рекорд за артист с най-много - четири, отличия в категорията. През април тя издаде новия си албум The Tortured Poets Department. Към продукцията имаше толкова голям интерес, че тя се превърна в най-търсения и слушан албум в световните платформи „Спотифай", „Амазон мюзик" и „Епъл мюзик" само часове след излизането си.

Освен новият албум, Суифт продължи световното си турне Eras, което завърши на 8 декември. Световната ѝ обиколка, най-доходоносната в историята, започна през март 2023 г. в Аризона, САЩ, премина през петдесет града - от Буенос Айрес до Токио през Сингапур, с общо 149 концерта. Специализираното списание „Полстар" ги оцени на повече от 2 млрд. щатски долара. Месец декември беше осеян с още интересни събития свързани със Суифт. Попзвездата се завърна на върха на чарта „Билборд“ с The Tortured Poets Department, като прекарва общо 85 седмици начело в класацията на „Билборд“ с 14 албума, с което подобрява собствения си рекорд сред соловите изпълнители. Книгата ѝ Eras Tour Book стана най-успешната продавана за първа седмица в издателския бизнес за 2024 г.