Холивудски звезди призоваваха Холивуд да върне Кевин Спейси на екран

Холивудски звезди призоваха на Кевин Спейси да бъде позволено да се върне към актьорската професия.

Миналата година Кевин Спейси беше признат за невинен по всички обвинения в сексуално посегателство срещу четирима мъже в периода 2001-2013 г.

След излъчването на документалния филм в две части, озаглавен “Спейси без маска”, във Великобритания миналата седмица, колеги актьори, сред които Шарън Стоун и Лиъм Нийсън, похвалиха Спейси – който беше включен в черния списък след появата на твърдения за сексуални посегателства от различни мъже – и заявиха, че индустрията “има нужда от него и той много ѝ липсва”.

Sharon Stone, Liam Neeson and more stars are calling for Kevin Spacey's return to acting.



“I can’t wait to see Kevin back at work. He is a genius," Stone says. "He is so elegant and fun, generous to a fault and knows more about our craft than most of us ever will,”



Stone adds… pic.twitter.com/hkhv3c1MSa