Всичко умира за секунди, когато влезе в Пещерата на смъртта (ВИДЕО)

Коста Рика е интересна и екзотична за нас дестинация, която крие куп природни чудеса. Наред с екзотиката, дъждовните гори и страхотното биоразнообразие, страната е дом и на една любопитна забележителност.

Тя се крие в туристически комплекс край вулкана Поас и на пръв поглед е просто малка дупка в скалата. Известна е обаче като Пещерата на смъртта, тъй като убива всичко живо, което влезе в нея. Дълбока е едва 2 и дълга 3 метра. Именно това я прави примамливо убежище за насекоми, птици и малки животни.

Пещерата изглежда съвършено безобидна, но влизането в нея може да струва живота на дивите животинки.

В пещерата има изключително висока концентрация на въглероден двуокис. Той няма цвят, мирис или вкус и както знаем, присъства навсякъде в атмосферата, в последните години и в прекомерни количества. В количествата, в които е в тази пещера обаче, въглеродът е отровен.

За да демонстрират това пред туристите, местните екскурзоводи палят факла и я пъхат в дупката в скалата. Тя бързо загасва заради липсата на кислород и високата концентрация на въглероден диоксид.

Costa Rica’s Cave of Death (Cueva de la Muerte) is a pool of carbon dioxide on the floor, which is remarkably stable, and nearly 100% CO₂: fatal to every animal that enters the cave.



See how a flame can't burn.



[📹 MichaelCon]pic.twitter.com/unb7j6Qo77