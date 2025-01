Зендая разпали слухове за годеж с Том Холанд (СНИМКИ)

Зендая и Том Холанд са сгодени? 28-годишната звезда от „Challengers“ породи тези слухове, след като се появи на червения килим на наградите „Златен глобус“ за 2025 г. със смайващо диамантено бижу на безименния си пръст.

Зендая не пропусна да покаже масивния пръстен, който мигновено прикова погледите, а феновете моментално заляха социалните мрежи с предположения, че красивото бижу е годежен пръстен. „Зендая с диамантен пръстен на ОНЗИ пръст, леле…“ – написа популярен акаунт в X (бивш Twitter), докато друг потребител се пошегува: „Това е доста впечатляващ пръстен, който носиш, Зендая…“. Трети пък попита директно: „Да не би Зендая да е сгодена? Прегледах старите ѝ снимки от червения килим и никога не е носила пръстен на тази ръка досега.“

Нещо повече – внимателните погледи на зрителите забелязаха и малка татуировка на буквата „Т“ върху ръката на актрисата, която сякаш отдава почит към 28-годишния Том Холанд. Така подозренията, че двамата са готови да направят следващата сериозна стъпка в отношенията си, се засилиха още повече.

finding out that zendaya has a tiny “t” tattoo and an engagement ring was not on my golden globes bingo card 😭😭 i’m so happy for my girl pic.twitter.com/WdJuEnzYR9

Въпреки че Зендая не си тръгна със златен трофей (тя бе номинирана за ролята си в „Challengers“, но загуби от Деми Мур за филма „The Substance“), визията ѝ на червения килим впечатли всички. Актрисата бе облечена в сатенена рокля от Louis Vuitton – едновременно женствена и дръзка.

Том Холанд не придружи половинката си на звездното събитие – ход, който вече се превърна в традиция за двойката. В скорошно интервю за „Men’s Health“ актьорът изтъкна, че предпочита да не се появява рамо до рамо със Зендая на подобни церемонии, за да не отнема фокуса от нея: „Това е нейният момент, а ако отидем заедно, всичко се превръща в наш момент.“

Двамата разпалиха слуховете за връзката си още през 2017 г., след като изиграха главните роли в „Spider-Man: Homecoming“. Години наред обаче упорито пазеха връзката си в тайна, докато през юли 2021 г. не бяха заснети от папараци да се целуват в автомобил в Лос Анджелис.

Could Zendaya and Tom Holland be engaged? The 'Challengers' actress set off engagement speculation when she wore a diamond ring on *that* finger to the #GoldenGlobes. ET has reached out to her rep, in the meantime, we'll just be admiring that rock. 💍 pic.twitter.com/Cw2Nlqtw6l