Най-младият художник на света започнал да рисува едва на 6 месеца (СНИМКИ)

Малко дете от Гана стана най-младият художник в света, съобщиха от Рекордите на Гинес. Ейс-Лиам Нана Сам Анкра, който получава титлата на 1 година и 152 дни, започнал да рисува, когато бил на 6 месеца.



Майка му, Шантел Куукуа Еган, която също е художник, трябвало да занимава сина си с нещо, докато работила върху творба, поръчана за Мис Вселена 2023. Самотната майка решила да постави бебето си пред платно и малко боя, и се изненадала от това, което той създал, като пълзял из цветовете - и тя тематично нарекла първата му картина "Пълзенето“.

At the age of one year and 152 days old, little Ace-Liam Nana Sam Ankrah from Ghana is the world’s youngest artist 🎨🇬🇭



"Беше ясно, че намира много радост в това“, каза Еган пред Гинес. Тя била особено във възторг от цветовите комбинации на сина си.



"Той беше толкова заинтригуван от ярките цветове“, разказва още майката пред BBC. "Вече знае какви цветове се допълват. Картините му показват, че е личност, която копнее да открива неща.“



Откакто може да ходи и говори, Ейс-Лиам вече иска да рисува в домашното им студио и стои пред своя малък статив със собствената си престилка и палитра с бои. Той обикновено вика майка си да му помогне да отвори каквито цветове избере за сесията, която може да продължи от 5 минути до няколко дни.

My son Ace-Liam is thrilled and honored to be featured in an article on @BBCBreaking for his remarkable @GWR achievement as the youngest artist in the world.



If you are interested in reading the full article, the link is in the bio 🔗 #aceliam #youngestartist pic.twitter.com/u9F5IkEwv2