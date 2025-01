81-годишният Робърт де Ниро сподели как се грижи за бебето си

Актьорът Робърт де Ниро, който има дете на една годинка от приятелката си Тифани Чен, открито призна, че не е от бащите, които сменят памперси.

В интервю за Sunday Times 81-годишната звезда заяви: "Дните ни минават спокойно. Сутрин пускам на дъщеря си детски филмчета и заедно ги гледаме. След това я храня и се заемам с останалите си ангажименти."

Робърт Де Ниро сподели, че преди дъщеря му да се появи на бял свят не е ставал рано, но откакто тя е тук, той е изградил този нов за него навик. "Имам бебе на 19 месеца. Няма как да не съм ранобуден", коментира. "Опитвам се да бъда най-добрият татко. Искам всичките ми седем деца да се гордеят с мен и да са щастливи", допълни той, цитиран от life.dir.bg.

Robert De Niro at 80 with his 10 month old baby



He had his first child over 46 years ago pic.twitter.com/DxQgMiespY