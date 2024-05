74-годишната Вера Уанг си навлече критики заради СНИМКИ по бански

Дизайнерката Вера Уанг не спира да учудва публиката с външния си вид. 74-годишната знаменитост насърчава здравословния начин на живот и често споделя тайните си за красота с обществеността. Не всички потребители обаче вярват на думите ѝ. Много хора вярват, че Вера просто използва Photoshop.

Наскоро Уанг публикува нови снимки, за които тя беше широко критикувана. Модната дизайнерка позира край басейна в снежнобял бански и сандали с лъскави камъни. За аксесоари Вера пробва масивни искрящи обеци и подходяща гривна.

Почти всички смятат, че Вера Уанг фотошопира снимките си прекалено много. Публиката все още помни появата на дизайнерката на неотдавнашната Met Gala 2024, пише vesti.bg.

What a weird thing to write about. Here's Vera Wang at Met Gala, just a few weeks ago. pic.twitter.com/KJHaUcZUVV