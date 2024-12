Донатела Версаче това ти ли си? Дизайнерката шокира феновете с „нова“ визия (ВИДЕО)

Феновете не спират да обсъждат последните снимки на Донатела Версаче от премиерата на благотворителния мюзикъл „Дяволът носи Прада“ в Лондон, организиран от сър Елтън Джон. Причината? Известната дизайнерка изглежда почти неузнаваема на някои кадри, публикувани в Instagram.

69-годишната модна икона сподели серия от снимки в неделя, на които позира в блестяща мини рокля в златисто, както и в компанията на знаменитости като Ванеса Уилямс, Ана Уинтур и самия „Rocket Man“. Въпреки елегантния ѝ външен вид, една снимка пред черен SUV предизвика истински смут сред почитателите.

„Донатела с ново лице, кой е това?“ – пошегува се потребител в платформата X (бивш Twitter), след като видя обработената снимка.

Photoshop или хирургия?

Мнозина предположиха, че дизайнерката е прибегнала до пластични корекции за да постигне толкова различна визия. Въпреки това, на снимките от фотографските агенции от въпросното събитие, Донатела изглежда малко по-различно, отколкото в социалните си мрежи, което накара феновете да мислят, че виновникът за трансформацията е просто добър филтър или Photoshop.

