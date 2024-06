Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит сама е наела адвокат, за да се откаже от фамилията на баща си

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит, 18-годишната Шайло, сама е платила за адвокат, когато е подала молба да се откаже от фамилията на баща си.

“Шайло е наела свой собствен адвокат и сама е платила за това, така че Анджи не знае и не може да коментира действията на дъщеря си“, заяви вътрешен източник пред “Entertainment Tonight”.

Талантливата танцьорка е подала молбата в края на миналия месец, като иска да промени името си от “Шайло Джоли-Пит” на “Шайло Джоли”

