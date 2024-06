Илон Мъск позволи публикуването на порнографско съдържание в социалната мрежа X

Ерата на ограниченията в една от най-популярните социални мрежи, X или както се казваше някога - Twitter вече е официално в историята. Използването на старото ѝ име съвсем не е случайно. Защото сега собственикът ѝ, небезизвестният милиардер Илон Мъск обяви, че в платформата спокойно може да се публикува съдържание за възрастни, предназначено за хора над 18-годишна възраст.

Редно е да уточним, че и до момента нямаше изрична забрана за подобни видеа, снимки и прочие, но очевидно след спада в интереса към X, самият той предпочете да разясни ясно политиката и най-вече либерализацията ѝ откъм правила, пише vesti.bg.

"Вярваме, че потребителите трябва да могат да създават, разпространяват и консумират материали, свързани със сексуални теми, стига те да се произвеждат и разпространяват по взаимно съгласие. Сексуалното изразяване, без значение дали е писмено или визуално, може да се приема като легитимна форма на артистично изразяване", се посочва в актуализираните правила.

