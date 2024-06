Вижте какво сервират в най-добрия ресторант в света

"Дисфрутар" (Disfrutar) в Барселона, основан от главни готвачи от легендарния "елБули", пионер на молекулярната кухня, беше коронован за най-добър ресторант в света от класацията "50 най-добри ресторанти", съобщи АФП, цитирана от БТА.

"Новаторските ястия са създадени с изключителни технически умения и поднесени по възможно най-забавния начин", коментират от класацията.

Менютата на Ориол Кастро, Едуард Шатрук и Матеу Касакас се състоят от 30 различни ястия.

Класацията, изготвена от британска пресгрупа в отговор на пътеводителя "Мишлен", за пореден път дава предимство на испанските ресторанти. "Асадор Ечебари" в баското село Акспе заема второ място, а "Диверксо" в Мадрид - четвърто.

Третото място е отредено на парижкия ресторант "Табл", ръководен от главния готвач Брюно Вержус, който миналата година зае 10-о място.

Най-добрият южноамерикански ресторант, "Майдо" в Лима, се класира на пето място, а най-добрият северноамерикански ресторант, "Атомикс" в Ню Йорк, на шесто.

Disfrutar is the #2 restaurant in the world. Based in Barcelona. Former El Bulli chefs. 25 courses over 4 hours. A liquid salad. A solid soup. You get to "fish" a prawn out of dry ice. Honestly, €270 sounds reasonable. pic.twitter.com/nMOuDrKz2X