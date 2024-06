В Боливия ще произвеждат бира от кока

Производство на нова бира от листа на кока е започнало в Боливия, но не е ясно дали тя някога ще бъде одобрена за продажба по света, съобщава АП, цитирана от БТА.

В квартал на столицата Ла Пас се разнася сладникавият аромат на кока, накисната в бъчви – това е лицензираната от властите дестилерия El Viejo Roble (“Старият дъб”), която от години произвежда алкохол от листа на кока, а сега се готви да пусне на пазара нова бира, напоена с кока.

Остава под въпрос дали Боливия ще успее да убеди света да приеме факта, че новата бира съдържа екстракт от издръжливите зелени листа, известни отвъд границите ѝ като основна съставка на кокаина. Но неотдавнашното историческо решение на Световната здравна организация да проучи ползите от коката, които не са наркотични, съживи старите надежди на боливийските фермери, производители и търговци.

TRINIDAD PAMPA, Bolivia — If it were anywhere else in South America, the nondescript house with buckets of coca leaves soaking in liquid could be mistaken for a clandestine cocaine lab.



READ: https://t.co/3xSbRHFIEF pic.twitter.com/hmdfA0WM1n