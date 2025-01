Роби Уилямс призна, че през по-голямата част от своя живот не е бил трезвен

Изпълнителят Роби Уилямс отвори темата за наркотиците, които е взимал в разцвета на своята кариера.

В скорошно тв интервю 50-годишният певец призна, че много отдавна е употребявал хероин и кокаин, но е имал късмета да не се пристрасти към тях, пише dir.bg.

"Да, не ме е срам да си го призная. Но и също така искам да уточня, че знаех, че не са за мен", каза Роби пред водещия. "Но за сметка на това приемах огромни количества алкохол и екстази. Имах моменти, в които на вечер една цяла бутилка не ми стигаше."

Robbie Williams opens up about his heroin use at the height of his drug addiction https://t.co/daB5hCmh3n pic.twitter.com/DRFV2xJRyw