Мистериозни дупки на Марс обнадеждават учените

Мистериозна яма на Марс, заснета от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на НАСА, отново разпали интереса към потенциала на тези обекти да подпомогнат бъдещи човешки мисии на Червената планета.

Кратерът с диаметър само няколко метра се намира по склоновете на марсианския вулкан Арсия Монс и е една от многото подобни дупки на планетата, които може да водят към по-големи подземни пещери.

Следователно тези ями вероятно биха могли да осигурят защита от високите нива на радиация на планетата, ударите на метеорити и екстремните температури, което ги прави подходящи за обитаване от хора.

Апаратът MRO на НАСА за първи път засне тази конкретна яма на 15 август 2022 г. от височина 159 мили над марсианската повърхност. Тя е една от многото, открити по склоновете на трите големи вулкана в района на Тарсис. Учените не са сигурни дали тази яма е тясна вертикална шахта - като тези, открити на хавайските вулкани, или се отваря в по-обширна пещера или древна лавова тръба, образувана по времето, когато вулканът е бил активен.

