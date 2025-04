"Пърсивиърънс" откри необясним "череп" на Марс (СНИМКА)

На 11 април научният екип на НАСА получи неочаквана изненада от марсохода „Пърсивиърънс“ – на северния склон на т.нар. „Хълм на вещицата Хейзъл“ бе засечено възвишение с форма, напомняща череп. Нещо повече, според геолози експерименталният градивен материал не принадлежи към обичайния марсиански пейзаж.

Кратерът Джезеро, широк 45 километра и някога дом на древно езеро, продължава да изумява учените със своята богата геология. Докато повечето хълмове край „Пърсивиърънс“ са светли и прашни, „Хълмът на черепа“ се отличава с по-тъмен цвят, ъгловати ръбове и множество малки вдлъбнатини. Според Маргарет Дийн, докторант в Университета Пърдю и член на екипа, формата му е толкова атипична, че сякаш е „донесен тук от чуждо място“.

NASA’s Mars rover has discovered a remarkable and enigmatic feature on the Martian surface—a mysterious, skull-shaped elevation. This peculiar formation is situated on a slope where stargazers have long speculated that it doesn’t belong.



