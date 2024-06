След половин година "тишина": Сондата "Вояджър 1" отново направи контакт от междузвездното пространство

„Вояджър 1“ - най-отдалеченият от Земята обект, създаден от човека - отново направи контакт с радиомрежата на дълбокия космос след половин година "тишина". Той се носи към Земята от междузвездното пространство, на разстояние 24 милиарда километра.



Учените от НАСА са въодушевени, съобщи Science Alert, предава БГНЕС.

"Върнахме се, бейби!" - гласи публикация на НАСА в социалната мрежа Х от 15 юни.

We’re back, baby!



Our Voyager 1 spacecraft is conducting normal science operations for the first time since November 2023. All four instruments – which study plasma waves, magnetic fields, and particles – are returning usable science data.https://t.co/3FGBOANXGl pic.twitter.com/QqgsCmup7D