Кейти Пери и годеницата на Джеф Безос са част от изцяло женския екипаж, който ще лети в Космоса

Певицата Кейти Пери, журналистката Гейл Кинг и Лорън Санчес - годеницата на милиардера Джеф Безос, са част от първия изцяло женски екипаж от над шест десетилетия, който ще полети в Космоса с ракета на компанията "Блу Ориджин", съобщават световните осведомителни агенции.

Ракетата-носител "Ню Шепърд", суборбитален космически апарат с височина 18 метра, ще изведе екипажа до Линията на Карман - международно признатата граница на Космоса, се посочва в изявление на "Блу Ориждин", която е собственост на Безос.

Пътниците ще изпитат няколко минути микрогравитация, преди да се върнат на Земята, кацайки в пустинята в западната част на Тексас, САЩ. Останалите членове на изцяло женския екипаж ще бъдат бившата специалистка по ракети от НАСА Ейша Боу, изследователката в областта на биоастронавтиката Аманда Нгуен и филмовата продуцентка Кериан Флин.

