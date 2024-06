Известен шеф готвач почина на 45-годишна възраст

Джеймс Кент - прочутият готвач зад някои от най-добрите ресторанти в Ню Йорк, почина, съобщи неговата група за ресторанти и хотелиерство в събота.



"С разбито сърце споделяме, че Джеймс Кент почина неочаквано по-рано днес", написа Saga Hospitality Group в публикация в Instagram, обявяваща смъртта на 45-годишния готвач. Кент управляваше някои от най-луксозните ресторанти в Ню Йорк, включително Crown Shy, Overstory и Saga.

James Kent, one of New York's most influential chefs, has died [updated] https://t.co/kYwViHmE3t

"Семейството на Saga Hospitality Group се фокусира върху взаимна подкрепа и най-вече върху Кели, Гавин и Ейвъри, докато скърбим за загубата на Джеймс“, се казва още в публикацията, която споменава съпругата и децата на Кент. Обръщението завършва с послание към последователите да прекарат Деня на бащата с любимите си хора.



Причината за смъртта на Кент не беше разкрита от фирмата или семейството му към момента на публикуването, съобщават от ABC News, цитирани от "Фокус".

The restaurant world was shocked to learn on Saturday that James Kent had died. All weekend, tributes spread across social media as the industry mourned the loss of one of its brightest stars. https://t.co/VmNXBHy9oZ