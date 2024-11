Доли Партън преживя тежка лична загуба

По-големият брат на Доли Партън - Дейвид Уилбърн Партън, почина на 82-годишна възраст.

„Дейвид Партън, 82-годишен от Уайт Пайн, бивш Севиървил, почина в дома си в петък, 15 ноември 2024 г.," съобщиха близки до Партън. Причината за смъртта не е разкрита.

Сестра му - Стела отдаде емоционална почит на брат си в социалните медии в прочувствена публикация.

„Брат ми Дейвид почина мирно тази сутрин. Никога не е лесно да се сбогуваш с любим човек, но той получи своите ангелски крила и сега е в мир", сподели Стела в X, известен преди като Twitter.

През 2021 г. многодетното семейство Партън загуби Ранди след битката му с рака на 67-годишна възраст. Флойд Партън също почина през декември 2018 г. на 61-годишна възраст.

„Брат ми Ранди загуби битката си с рака. Семейството и аз скърбим за загубата му, но знаем, че той е на по-добро място от нас в момента. Ние сме семейство на вяра и вярваме, че той е в безопасност с Бог и че към него се присъединяват членове на семейството, които са били преди това и са го посрещнали с радост и отворени обятия", сподели Доли във Facebook по това време.

Our thoughts and prayers are with @DollyParton and her family as their mourn the loss of her older brother, David. https://t.co/DloN9aQsWK pic.twitter.com/HM0wYYrQ5J