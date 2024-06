Джъстин Тимбърлейк вероятно ще получи само глоба за шофирането в нетрезво състояние

Джъстин Тимбърлейк вероятно ще получи малка глоба, ако бъде осъден за шофиране в нетрезво състояние, но не защото е знаменитост, каза правен експерт пред The Post.

Певецът, който беше арестуван след проверка от полицай в Ню Йорк рано във вторник, може да получи до една година затвор, ако бъде признат за виновен за шофиране в нетрезво състояние. Но неговият опитен адвокат, Еди Бърк-младши, вероятно ще направи предложение за споразумение със съда за по-малко обвинение за шофиране с увредени способности, каза адвокатът по наказателна защита от окръг Съфолк Майкъл Браун.

“Това е нарушение, а не престъпление”, Браун обясни, добавяйки, че обвинението идва само с максимално наказание от 15 дни затвор, но отбеляза, че „това няма да се случи“. Това, което ще се случи, е глоба до 500 долара.”

JUST IN: Justin Timberlake's mugshot has been released after he was arrested for drunk driving.



Officers say “his eyes were bloodshot and glassy, a strong odor of an alcoholic beverage was emanating from his breath."



After being pulled over, Timberlake reportedly told cops:… pic.twitter.com/b4Rvfo5xbZ